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Stock video
Red Sea sailfin tang or Desjardin's sailfin tang - Zebrasoma desjardinii. Flock of tropical fish Sailfin Tang is swimming above coral reef on shallow water in sun rays. Underwater life in the ocean
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- Stock footage ID: 1084644412
Video clip length: 00:13FPS: 29.97Aspect ratio: 16:9Standard footage license
|4K
|$179
|3840 × 2160
|MOV
|575 MB
|HD
|$79
|1920 × 1080
|MOV
|33.8 MB
|SD
|$65
|852 × 480
|MOV
|6.7 MB
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