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Stock video

Red Sea sailfin tang or Desjardin's sailfin tang - Zebrasoma desjardinii. Flock of tropical fish Sailfin Tang is swimming above coral reef on shallow water in sun rays. Underwater life in the ocean

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By Andriy Nekrasov

  • Stock footage ID: 1084644412
Video clip length: 00:13FPS: 29.97Aspect ratio: 16:9Standard footage license
4K$1793840 × 2160MOV575 MB
HD$791920 × 1080MOV33.8 MB
SD$65852 × 480MOV6.7 MB

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