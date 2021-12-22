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Stock video

2022 New Year's Greetings Red background bokeh lights French language

d

By dyslexia-design

  • Stock footage ID: 1084262185
Video clip length: 00:06FPS: 30Aspect ratio: 16:9Standard footage license
4K$1793840 × 2160MOV146.2 MB
HD$791920 × 1080MOV5.9 MB
SD$65852 × 480MOV1.2 MB

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