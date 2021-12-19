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Stock video

Caraway, also known as meridian fenneland Persian cumin (Carum carvi), is biennial plant in family Apiaceae,native to western Asia, Europe, and North Africa.

B

By BestPhotoStudio

  • Stock footage ID: 1084128301
Video clip length: 00:05FPS: 23.98Aspect ratio: 16:9Standard footage license
4K$1793840 × 2160MOV23.9 MB
HD$791920 × 1080MOV7.9 MB
SD$65852 × 480MOV1.6 MB

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