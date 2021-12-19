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Stock video
Caraway, also known as meridian fenneland Persian cumin (Carum carvi), is biennial plant in family Apiaceae,native to western Asia, Europe, and North Africa.
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- Stock footage ID: 1084128301
Video clip length: 00:05FPS: 23.98Aspect ratio: 16:9Standard footage license
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|23.9 MB
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|$79
|1920 × 1080
|MOV
|7.9 MB
|SD
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|852 × 480
|MOV
|1.6 MB
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