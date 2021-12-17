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Stock video

llama behind rock, Pampas Galeras, Peru

B

By BlackBoxGuild

  • Stock footage ID: 1084046575
Video clip length: 00:17FPS: 50Aspect ratio: 1.90:1Standard footage license
4K$1794096 × 2160MP4674.1 MB
HD$792046 × 1080MOV67.1 MB
SD$65910 × 480MOV13.3 MB

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