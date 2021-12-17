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Stock video
llama behind rock, Pampas Galeras, Peru
B
- Stock footage ID: 1084046575
Video clip length: 00:17FPS: 50Aspect ratio: 1.90:1Standard footage license
|4K
|$179
|4096 × 2160
|MP4
|674.1 MB
|HD
|$79
|2046 × 1080
|MOV
|67.1 MB
|SD
|$65
|910 × 480
|MOV
|13.3 MB
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