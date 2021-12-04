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Stock video
Asciano, Val d'Orcia Tuscany Italy - 11 20 2021: Crete Senesi Rolling Hills and Farmhouse Aerial View
L
- Stock footage ID: 1083344533
Video clip length: 00:23FPS: 25Aspect ratio: 16:9Editorial footage license
|4K
|$179
|3840 × 2160
|MOV
|1.3 GB
|HD
|$79
|1920 × 1080
|MOV
|65.9 MB
|SD
|$65
|852 × 480
|MOV
|13 MB
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4k00:22Asciano, Val d'Orcia Tuscany Italy - 11 20 2021: Crete Senesi Rolling Hills and Farmhouse Aerial View
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