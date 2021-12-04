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Stock video

Asciano, Val d'Orcia Tuscany Italy - 11 20 2021: Crete Senesi Rolling Hills and Farmhouse Aerial View

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By LuigiSonnifero

  • Stock footage ID: 1083344533
Video clip length: 00:23FPS: 25Aspect ratio: 16:9Editorial footage license
4K$1793840 × 2160MOV1.3 GB
HD$791920 × 1080MOV65.9 MB
SD$65852 × 480MOV13 MB

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