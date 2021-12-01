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Stock video

Curly kale close-up rotating. Green kale leaves plant top view.

F

By Fotema

  • Stock footage ID: 1083206944
Video clip length: 00:28FPS: 25Aspect ratio: 16:9Standard footage license
4K$1793840 × 2160MOV1.7 GB
HD$791920 × 1080MOV82.1 MB
SD$65852 × 480MOV16.2 MB

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