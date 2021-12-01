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Stock video
Curly kale close-up rotating. Green kale leaves plant top view.
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By Fotema
- Stock footage ID: 1083206944
Video clip length: 00:28FPS: 25Aspect ratio: 16:9Standard footage license
|4K
|$179
|3840 × 2160
|MOV
|1.7 GB
|HD
|$79
|1920 × 1080
|MOV
|82.1 MB
|SD
|$65
|852 × 480
|MOV
|16.2 MB
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