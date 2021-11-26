0
Stock video
Flam , Vestland , Norway - 07 01 2021: boy admires amazing view from lookout in Aurland fiord, Flam village
B
- Stock footage ID: 1082940175
Video clip length: 00:20FPS: 25Aspect ratio: 16:9Editorial footage license
|4K
|$179
|4096 × 2304
|MOV
|2 GB
|HD
|$79
|1920 × 1080
|MOV
|78.3 MB
|SD
|$65
|852 × 480
|MOV
|15.5 MB
Related stock videos
4k00:14Time lapse of boat arriving port of Flam between Norwegian mountains and cloudy sky - Docking luxury yacht at pier in Norway
4k00:215K Time lapse shot of Cruise Liner Docking at Port of Flam City in Norway - Beautiful landscape during sunny day with clouds
Related video keywords
admireaurlandbeautifulbelvedereboycatamarancruisedayeuropefjordflamflamsbanagreenjourneylakelandmarklandscapelookoutmajesticmountainmountain rangenaturenordicnorwaynorwegianobservatoryoutdoorpanoramarocksailsailingscandinaviascenicshipskysognsognefjordspringsummertimelapsetourismtraveltravel destinationsvacationvalleyvestlandviewvillagewater