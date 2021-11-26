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Stock video

Flam , Vestland , Norway - 07 01 2021: boy admires amazing view from lookout in Aurland fiord, Flam village

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By BlackBoxGuild

  • Stock footage ID: 1082940175
Video clip length: 00:20FPS: 25Aspect ratio: 16:9Editorial footage license
4K$1794096 × 2304MOV2 GB
HD$791920 × 1080MOV78.3 MB
SD$65852 × 480MOV15.5 MB

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